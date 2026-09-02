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Общество
2 Сентября , 09:36

Александра Хопта: Невероятно круто, что Башкирия принимает «ГеоВызов»!

На этой неделе в Башкирии стартовал IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов». О том, какие возможности он дает участникам, рассказала корреспонденту «РБ» руководитель пресс-службы Роснедр Александра Хопта.

Александра Хопта: Невероятно круто, что Башкирия принимает «ГеоВызов»!Александра Хопта: Невероятно круто, что Башкирия принимает «ГеоВызов»!
Александра Хопта: Невероятно круто, что Башкирия принимает «ГеоВызов»!

— В этом году в чемпионате участвуют 27 команд российских вузов и 13 команд зарубежных университетов, — пояснила Александра Юрьевна. — Мы очень рады такому количеству стран. Кстати, в прошлом году наши компании брали ребят из-за рубежа на стажировки, и они успешно их прошли. А в этом году мы организовали для участников День карьеры, когда они смогли пообщаться с работодателями из числа крупных компаний геологического профиля. Представители предприятий рассказали студентам о своей деятельности, вакансиях, социальных гарантиях, поделились контактами. Для участников чемпионата — это большой шаг к будущей карьере.

Невероятно круто, что Башкирия идет навстречу в организации такого масштабного мероприятия как «ГеоВызов»! К тому же в республике есть на что посмотреть в плане геологии. На выездных соревнованиях ребята знакомятся с природой Башкирии напрямую. К тому же для них организуют интересную развлекательную программу. Это бесценно!

Напомним, IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проходит в Башкирии с 28 августа по 9 сентября. Церемония открытия состоялась 31 августа в Конгресс-холле «Торатау» с участием главы республики Радия Хабирова и руководителя Федерального агентства по недропользованию Олега Казанова.

Всего в чемпионате участвуют 240 человек (40 команд). Кроме российских вузов, свои знания в геологии приехали проверить студенты из Беларуси, Китая, Мозамбика, Гвинеи-Бисау, Ирака, Ирана, Зимбабве, Алжира, Палестины, Мексики, Таджикистана, Мали и Узбекистана. Для сравнения, в 2023 году, в «ГеоВызове» соревновались 22 команды из России и Казахстана. Это говорит о растущем интересе среди молодых геологов всего мира.

Чемпионат проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и способствует популяризации профессии геолога. Его последовательно поддерживает глава Башкирии Радий Хабиров наряду с другими крупными профессиональными и международными мероприятиями. Такие события не только привлекают молодых специалистов, но и развивают сотрудничество с отраслевыми организациями и демонстрируют возможности региона.

Фото Рината РАЗАПОВА.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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