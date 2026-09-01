В Уфе представители власти и бизнеса собрались на медиафоруме «Мой бизнес»

Главной темой встречи стали «Смыслы нового времени. Медиа как инструмент влияния, доверия и развития». Участники обсуждали, как современные технологии помогают региональному бизнесу стать заметнее.

— Реализация подобных инициатив в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помогает интегрировать современные медиатехнологии в бизнес-среду. Для предпринимателей освоение таких подходов открывает возможности не только для повышения узнаваемости бренда, но и для эффективного тиражирования уникальных продуктов на широкую аудиторию, — отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Форум открыла пленарная сессия «Медиа, люди и смыслы: как меняется коммуникация в 2026 году». Руководитель Центра «Мой креативный бизнес» Аделя Литягина подчеркнула, что в ведомстве выстроена многоуровневая система поддержки, включая медиапродвижение. Использование инструментов популяризации в СМИ позволяет локальным проектам выходить на федеральный уровень. В сессии приняли участие советник вице-спикера Госдумы Александр Солонкин, исполнительный продюсер ГТРК «Башкортостан» Лариса Вахидова, директор по развитию медиагруппы «Виртуоз» Олег Ашин, олимпийская чемпионка по фехтованию Аделина Загидуллина и издатель бизнес-журнала «Элемент» Ксения Кучерявец. Модератором выступила президент Международной ассоциации «Эра экспертов» Елена Баженова.

Работа продолжилась на тематических сессиях. Александр Солонкин раскрыл тему «Капитал доверия» — о том, как формируются деловые связи и почему окружение становится решающим фактором для бизнеса. Салават Назаров, эксперт с 20-летним опытом и 600 реализованными кампаниями, провёл практикум «Какую ценность несёт ваш бизнес?». О доступных мерах поддержки рассказала Полина Краснослободцева, руководитель подразделения Центра «Мой бизнес» в Уфе. Клинический психолог Жанна Антонова поделилась инструментами для роста подписчиков через ИИ и психологию. Региональный руководитель продюсерского центра «Инсайт Люди» Ирина Шоцкая объяснила, как предпринимателю заявить о себе через подкасты. Завершила деловую программу Татьяна Джумма — тренер по уверенной речи и автор бестселлера «Говорить красиво и убедительно» — с мастер-классом о том, как говорить, чтобы влюблять в себя клиентов.

В фойе работала зона нетворкинга «Я ищу / Я предлагаю», где участники оставляли запросы и предложения на баннере. Параллельно консультировал Центр «Мой бизнес» — в том числе по вопросам государственной поддержки и работы в системе «Честный знак».

Организаторы форума — Центр «Мой бизнес» РБ и министерство предпринимательства и туризма РБ.

Фото: пресс-служба правительства РБ.