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Общество
1 Сентября , 09:59

Радий Хабиров посетил линейку в уфимской школе

Глава Башкирии стал почетным гостем на торжественной линейке в Центре образования № 40 имени Максима Серафимова.

Радий Хабиров посетил линейку в уфимской школеРадий Хабиров посетил линейку в уфимской школе
Радий Хабиров посетил линейку в уфимской школе

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил линейку в Центре образования № 40 имени Героя России Максима Серафимова и поздравил школьников с Днем знаний, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Дорогие школьники! Уважаемые учителя, родители! От всей души поздравляю вас с 1 сентября, с Днем знаний! — сказал глава РБ в своем приветственном слове. — Сегодня в республике в школы идут более полумиллиона учащихся, в том числе 41 тысяча первоклассников, которые только открывают двери в мир знаний. Пусть годы учебы будут интересными, яркими и солнечными. В этом году вы пришли в обновленный корпус. Уверен, что в комфортных и современных условиях вам будет интересно учиться. Школа у вас особая, она носит имя Героя России, воина, командира группы спецназа Максима Владимировича Серафимова. Для вас это большая честь, и, конечно, большая ответственность. Желаю всем ребятам отличной учебы, а старшеклассникам — определиться с направлением дальнейшей профподготовки. Пусть ваш путь будет ровным и светлым. Всех с праздником, отличной учебы и хорошего настроения!»

На торжественной линейке также выступила мама Максима Серафимова Алина Олеговна. Она отметила мужество и героизм участников специальной военной операции.

— Наши ребята, которые сейчас защищают Родину, выполняют свой долг ради светлого будущего наших детей, — сказала она.

Отмечается, что в текущем году в учебном заведении в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» сделали капремонт. Здесь провели частичную перепланировку, обновили внешнюю и внутреннюю отделку, заменили инженерные сети, а также закупили новую мебель и учебное оборудование. Также рядом со школой благоустроили территорию рядом со школой и оборудовали спортивную площадку.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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