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1 Сентября , 04:00

Радий Хабиров поздравил школьников, их родителей и учителей с Днём знаний

Глава Башкортостана поздравил школьников, их родителей и учителей — всех причастных — с Днём знаний — «самым трогательным и волнительным праздником, который дорог каждому».

Радий Хабиров поздравил школьников, их родителей и учителей с Днём знанийРадий Хабиров поздравил школьников, их родителей и учителей с Днём знаний
Радий Хабиров поздравил школьников, их родителей и учителей с Днём знаний

Радий Хабиров сообщил, что за парты сядут более полумиллиона ребят. 41 тысяча из них — впервые.

Первоклассникам желаю хорошей учебы, новых друзей и ярких впечатлений. Тем, кто постарше, — уверенности и крепких знаний. Ученикам выпускных классов — успешной подготовки к экзаменам, впереди — выбор профессии и новая, взрослая жизнь.

«Дорогие ребята, не бойтесь мечтать, занимайтесь спортом и творчеством, ищите и находите себя. Это лучшее время, доброе и светлое. Родителям и учителям — низкий поклон. За мудрость, терпение и любовь, которую вы дарите детям», — написал Радий Хабиров в соцсетях.

Фото: Дмитрий ФАДЕЕВ.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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