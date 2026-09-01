Радий Хабиров поздравил школьников, их родителей и учителей с Днём знаний

Радий Хабиров сообщил, что за парты сядут более полумиллиона ребят. 41 тысяча из них — впервые.

Первоклассникам желаю хорошей учебы, новых друзей и ярких впечатлений. Тем, кто постарше, — уверенности и крепких знаний. Ученикам выпускных классов — успешной подготовки к экзаменам, впереди — выбор профессии и новая, взрослая жизнь.

«Дорогие ребята, не бойтесь мечтать, занимайтесь спортом и творчеством, ищите и находите себя. Это лучшее время, доброе и светлое. Родителям и учителям — низкий поклон. За мудрость, терпение и любовь, которую вы дарите детям», — написал Радий Хабиров в соцсетях.

Фото: Дмитрий ФАДЕЕВ.