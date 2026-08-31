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Общество
31 Августа , 11:05

В ЦУР Башкирии рассказали, как решаются проблемы жителей

Среднее время ответа Центра управления республикой на вопросы жителей — 2 часа 50 минут с момента публикации сообщения. Это соответствует федеральным стандартам, сообщила начальник управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская на оперативном совещании в правительстве республики.

В ЦУР Башкирии рассказали, как решаются проблемы жителейВ ЦУР Башкирии рассказали, как решаются проблемы жителей
В ЦУР Башкирии рассказали, как решаются проблемы жителей

Центр управления Республикой Башкортостан начал работу в ноябре 2020 года. Эта структура позволяет координировать все направления жизнедеятельности республики, помогает оперативно выявлять проблемы и устранять их причины, отслеживать тренды для принятия необходимых управленческих решений.

В одной команде бок о бок работают прикомандированные сотрудники министерств, представители «Диалог регионы», Ситуационный центр и экономический блок, — рассказала о работе ЦУРа Елена Прочаковская.  —Сообщения жителей поступают через «Инцидент-менеджмент», «Платформу обратной связи» на Госуслугах, звонки в Ситуационный центр и мониторинг СМИ. Мы работаем на всех площадках и не оставляем без внимания ни одно обращение.

Работа с инцидентами выстроена в три уровня. Первый — локальный, когда вопросы оперативно решаются кураторами на местах. Второй — координационный, для системного решения комплексных проблем, к примеру, по вывозу мусора, дорогам и здравоохранению. Третий уровень —стратегический: вопросы, требующие глобальных управленческих решений, решаются на совещаниях у главы, премьер-министра, вице-премьеров республики, объяснила руководитель ЦУРа.

— На всех уровнях работает аналитический блок: анализ обращений, выявление рисков, подготовка рекомендаций для органов власти, — отметила Елена Прочаковская. — Есть совместные проекты с министерствами и муниципалитетами. Против недостоверной информации действуют площадки «Война с фейками» и «Фактчекинг по-башкирски»: опровергаем вбросы, даем проверенные факты. Наш главный инструмент предоставления достоверной информации на местах — это сеть госпабликов. Башкортостан — один из лидеров в стране: у нас свыше 5,5 тысяч страниц с общей аудиторией в 7 миллионов подписчиков ВКонтакте.

ЦУР также проводит прямые эфиры по самым актуальным темам, в том числе совместно с телеканалом БСТ. Успешно работает формат прямых линий. Важное направление работы — «Все для Победы»: с 2022 года отработано более 100 тысяч сообщений по теме СВО, освещаются истории помощи и поддержки, выходят специальные репортажи. В планах — совместное с минцифры республики совершенствование информационных систем, внедрение искусственного интеллекта для автоматизации рутинных задач сотрудников.

Кстати, ЦУР Башкортостана — единственный в России центр управления, который был представлен на отдельных стендах на выставке «Россия» в Москве и на Петербургском международном экономическом форуме, отметила спикер.

— Хорошая команда у вас сложилась, так держать! — прокомментировал работу ЦУРа глава республики Радий Хабиров. — Обращений в социальных сетях очень много. С одной стороны, это говорит о том, что у нас много проблем, — а с другой стороны, раз люди нам пишут, значит, они нам верят. Верят, потому что своевременно получают от нас и ответы, и решение проблем.

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Автор:Жанна МИРОНОВА
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