В Башкирии в школьных столовых запустят меню свободного выбора

— Вопрос качественного питания детей в школах — в зоне особого контроля. Здесь прослеживается положительная динамика: нарушения технологии приготовления блюд выявлены только в пяти процентах организаций, в прошлом году было 9 процентов. С этого учебного года запускается меню свободного выбора. До этого в пилотном режиме такой формат реализовали в Уфе и Стерлитамаке, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

Укрепляется материально-техническая база пищеблоков, модернизируется собственное производство.

— В Сибае для школы закуплены пароконвектоматы. В Нефтекамске силами операторов питания в одной школе столовая преобразована в эко-кафе, в другой закуплено новое оборудование. В Кармаскалинском районе оператор модернизировал и расширил собственное производство. Эти меры позволят повысить качество школьного питания, создать приятную и комфортную атмосферу во время приема пищи. В целом нужно планомерно вести эту работу, — подчеркнул премьер-министр.

По словам и. о. министра торговли Василия Таболина, со 2 сентября возобновятся мониторинговые выезды в школы. Также разработан проект программы производственного контроля для школьных столовых.

Башкирский регистр социальных карт запустил платформу «Образование+» с обновленным личным кабинетом, где родители могут видеть меню, баланс счета и историю платежей. В систему встроен искусственный интеллект: он анализирует рацион ребенка и дает рекомендации. ⠀

Также заработает единый Региональный центр мониторинга питания. Он объединит все данные — от движения денег до отчетности по каждой столовой, и позволит сделать процесс полностью прозрачным.

В завершение Андрей Назаров поручил разработать меню пяти-шестиразового питания детей в интернатных учреждениях.