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Общество
30 Августа , 08:57

За школьную форму можно получить компенсацию

С 1 сентября можно подать заявление на компенсацию за школьную форму для многодетных семей Башкирии.

За школьную форму можно получить компенсациюЗа школьную форму можно получить компенсацию
За школьную форму можно получить компенсацию

Как напоминают в Минцифре республики, проще всего это сделать через Госуслуги.

«К новому учебному году такая поддержка особенно кстати. С 1 января 2027 года изменятся правила выплаты: ее раз в два учебных года смогут получить ученики с 1 по 11 (12) класс из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума на детей. Если в семье несколько школьников – оформить можно на каждого», - уточнили в ведомстве.

Срок приема заявлений – с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подать их можно онлайн на портале Госуслуг (vk.cc/cq6HFp) или лично в МФЦ и центре соцподдержки.

Фото: пресс-служба Минцифры РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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