За школьную форму можно получить компенсацию

Как напоминают в Минцифре республики, проще всего это сделать через Госуслуги.

«К новому учебному году такая поддержка особенно кстати. С 1 января 2027 года изменятся правила выплаты: ее раз в два учебных года смогут получить ученики с 1 по 11 (12) класс из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума на детей. Если в семье несколько школьников – оформить можно на каждого», - уточнили в ведомстве.

Срок приема заявлений – с 1 сентября по 30 ноября 2026 года. Подать их можно онлайн на портале Госуслуг (vk.cc/cq6HFp) или лично в МФЦ и центре соцподдержки.

Фото: пресс-служба Минцифры РБ.