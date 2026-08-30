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Общество
30 Августа , 14:13

Стерлибашевский район стал примером для России своим общественным партнерством

Проект из Башкирии занял третье место на Всероссийском конкурсе проектов инициативного бюджетирования.

Стерлибашевский район стал примером для России своим общественным партнерствомСтерлибашевский район стал примером для России своим общественным партнерством
Стерлибашевский район стал примером для России своим общественным партнерством

Как сообщает пресс-служба Минфина республики, обелиск участникам Великой Отечественной войны в селе Айдарали Стерлибашевского района завоевал 3-е место в номинации «Общественное партнерство».

«Эта победа – результат слаженной работы жителей, бизнеса и власти. Проект в селе Айдарали наглядно демонстрирует, как Программа поддержки местных инициатив помогает не просто обновлять инфраструктуру, но и сохранять нашу историческую память. Жители села сами предложили идею, вложили личные средства и объединили усилия со спонсорами. Такая вовлеченность показывает, насколько важна связующая нить между поколениями и уважение к подвигу предков», – отметила и.о. министра финансов РБ Светлана Малинская.

Обновленная стела в селе Айдарали стала символом благодарности фронтовикам и труженикам тыла. Общая стоимость работ составила 1,84 млн рублей. Проект был успешно реализован в 2025 году благодаря многоканальному финансированию.

Фото: пресс-служба Минфина РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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