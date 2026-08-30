Стерлибашевский район стал примером для России своим общественным партнерством

Как сообщает пресс-служба Минфина республики, обелиск участникам Великой Отечественной войны в селе Айдарали Стерлибашевского района завоевал 3-е место в номинации «Общественное партнерство».

«Эта победа – результат слаженной работы жителей, бизнеса и власти. Проект в селе Айдарали наглядно демонстрирует, как Программа поддержки местных инициатив помогает не просто обновлять инфраструктуру, но и сохранять нашу историческую память. Жители села сами предложили идею, вложили личные средства и объединили усилия со спонсорами. Такая вовлеченность показывает, насколько важна связующая нить между поколениями и уважение к подвигу предков», – отметила и.о. министра финансов РБ Светлана Малинская.

Обновленная стела в селе Айдарали стала символом благодарности фронтовикам и труженикам тыла. Общая стоимость работ составила 1,84 млн рублей. Проект был успешно реализован в 2025 году благодаря многоканальному финансированию.

Фото: пресс-служба Минфина РБ.