Жители Башкирии внесли в Народную программу «ЕР» 61 тысячу предложений

«В рамках программы строят и ремонтируют школы, детские сады, поликлиники и ФАПы, благоустраивают дворы и общественные пространства. В центре внимания — образование, здравоохранение, ЖКХ и дороги. Работа в этом направлении продолжится», — отметил руководитель региона.

Много предложений касается поддержки военнослужащих.

«Это ключевая для нас задача — вместе со всей страной мы живем по принципу «Все для победы». Только волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова объединили более 20 тысяч активистов. Они помогают семьям военнослужащих, плетут сети, формируют гуманитарные конвои», — подчеркнул Радий Хабиров.