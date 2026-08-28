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Общество
28 Августа , 08:29

Жители Башкирии внесли в Народную программу «ЕР» 61 тысячу предложений

Народная программа помогает собирать и учитывать предложения жителей, сообщил в соцсетях глава республики Радий Хабиров.

Радий Хабиров ВК.Радий Хабиров ВК.
Фото:Радий Хабиров ВК.

«В рамках программы строят и ремонтируют школы, детские сады, поликлиники и ФАПы, благоустраивают дворы и общественные пространства. В центре внимания — образование, здравоохранение, ЖКХ и дороги. Работа в этом направлении продолжится», — отметил руководитель региона.

Много предложений касается поддержки военнослужащих.

«Это ключевая для нас задача — вместе со всей страной мы живем по принципу «Все для победы». Только волонтерские штабы имени Минигали Шаймуратова объединили более 20 тысяч активистов. Они помогают семьям военнослужащих, плетут сети, формируют гуманитарные конвои», — подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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