В Башкирии льготникам предложили подумать о способе получения набора соцуслуг

Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Новый способ начнет действовать с 1 января будущего года.

Набор социальных услуг назначают федеральным льготникам вместе с ежемесячной денежной выплатой. Он включает обеспечение бесплатными лекарствами, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Стоимость набора составляет 1 825,25 рубля в месяц. Из них 1 405,85 рубля предусмотрено на лекарства, 217,48 рубля — на санаторно-курортное лечение и 201,92 рубля — на проезд. Сумма ежегодно индексируется.

Льготник может выбрать один из двух вариантов: получать набор в натуральной форме или его денежный эквивалент. Можно пользоваться услугами частично — например, оставить бесплатные лекарства и проезд, а за санаторий получать денежную выплату.

Сейчас в республике набор социальных услуг в натуральной или денежной форме получают 352 тысячи жителей. Это граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, «чернобыльцы» и другие категории.