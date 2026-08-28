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Общество
28 Августа , 06:15

В Башкирии льготникам предложили подумать о способе получения набора соцуслуг

Изменить способ получения набора социальных услуг можно до 1 октября, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

Заявление можно подать через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Новый способ начнет действовать с 1 января будущего года.

Набор социальных услуг назначают федеральным льготникам вместе с ежемесячной денежной выплатой. Он включает обеспечение бесплатными лекарствами, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Стоимость набора составляет 1 825,25 рубля в месяц. Из них 1 405,85 рубля предусмотрено на лекарства, 217,48 рубля — на санаторно-курортное лечение и 201,92 рубля — на проезд. Сумма ежегодно индексируется.

Льготник может выбрать один из двух вариантов: получать набор в натуральной форме или его денежный эквивалент. Можно пользоваться услугами частично — например, оставить бесплатные лекарства и проезд, а за санаторий получать денежную выплату.

Сейчас в республике набор социальных услуг в натуральной или денежной форме получают 352 тысячи жителей. Это граждане с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, «чернобыльцы» и другие категории.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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