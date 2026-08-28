ЦУР Башкирии и общественники вместе решают социальные задачи

Ярким примером совместной работы ЦУРа с общественниками можно назвать мониторинг обращений граждан и реагирование на запросы жителей. Это позволяет оперативно выявлять болевые точки и формировать поручения для их устранения.

Так, в Уфе уделяют большое внимание развитию набережной реки Белой. ЦУР подготовил подборку сообщений за минувший год для совещания в Общественной палате по вопросам доступности набережных и пляжей. В ходе выездных мониторингов были выявлены нарушения и замечания, а затем организован контроль за их устранением. Сформированы конкретные планы по улучшению транспортной доступности набережной, в том числе запуск маршрута №219 до гипермаркета «Лента», создание разворотного кольца и остановок у точек притяжения.

Безопасность и защита от мошенничества — еще одна сфера, где ЦУР и Общественная палата действуют одной командой. На совместных мероприятиях неоднократно поднимались темы защиты граждан от цифровых угроз — фейковых благотворительных сборов, преступлений против старшего поколения, мошенничества на маркетплейсах и манипуляций с цифровыми валютами. Представители ЦУР приняли активное участие в пяти обучающих конференциях по этим темам. Были озвучены законодательные инициативы Госдумы, направленные на верификацию НКО через портал «Госуслуги» и повышение цифровой грамотности населения.

В части поддержки некоммерческих организаций ЦУР помогает информировать жителей и организации о возможностях получения грантов из региональных и федеральных источников. Для этого публикуются тематические посты на ресурсе «Объясняем. Башкортостан».

Как отмечалось на круглом столе, эффективность командной работы между Центром управления республикой и Общественной палатой обеспечивается четким распределением зон ответственности. Если ЦУР отвечает за анализ обращений, работу с цифровыми рисками и объяснение сложных тем, то Общественная палата выступает экспертной площадкой, выстраивает общественный диалог и акцентирует внимание на системных проблемах региона. При этом стороны активно взаимодействуют друг с другом: проводят совместные выезды, обмениваются информацией и ищут оптимальные пути решения задач, сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.

Напомним, Гражданский форум Республики Башкортостан состоялся в Уфе вчера, 27 августа. На его дискуссионных площадках выступили около 160 спикеров из 19 регионов страны.

Фото: Ляйсан ГАРРАПОВА.