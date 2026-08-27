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Общество
27 Августа , 17:40

Глава Башкирии поблагодарил НКО за бескорыстное служение людям

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в пленарной дискуссии VIII Гражданского форума республики, посвященной трансформации гражданского общества в условиях специальной военной операции. О значении форума и роли НКО в жизни республики он рассказал в соцсетях.

Глава Башкирии поблагодарил НКО за бескорыстное служение людямГлава Башкирии поблагодарил НКО за бескорыстное служение людям
Глава Башкирии поблагодарил НКО за бескорыстное служение людям

Первым делом руководитель региона поблагодарил гостя форума, советника президента России, председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева за внимание к такому важному для республики мероприятию.

«Это важнейшая площадка, на которой мы встречаемся с нашим некоммерческим сектором, активными и неравнодушными жителями республики, - написал Радий Хабиров. - Вместе находим новые подходы к развитию институтов гражданского общества – именно по итогам форума приняли решение создать наш Совет по правам человека, Фонд грантов, Ресурсный центр при Аппарате Общественной палаты».

Глава республики отметил: в республике традиционно очень сильный некоммерческий сектор. Это 6,7 тысячи НКО, из которых 3,8 тысячи – социально ориентированные. Они поддерживают самые уязвимые категории жителей, приходят на помощь там, где государство не успевает. «Это нерв нашего общества. И надежный партнер нашей управленческой команды – плечо, на которое мы всегда можем опереться», - подчеркнул автор поста.

Отдельно Радий Хабиров отметил заслуги волонтеров – тысяч жителей в разных уголках республики, которые плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают посылки, окружают заботой близких наших бойцов, делая все для победы.

«Это огромная, очень активная часть нашего общества, которую мы как государство должны поддержать. В ближайшее время проработаем этот вопрос, придадим им особый статус и обязательно проведем с ними встречу, чтобы поблагодарить, - пообещал он. - Хочу сказать спасибо всем участникам и организаторам Гражданского форума за бескорыстное служение людям. Низкий поклон каждому!»

Напомним, VIII Гражданский форум республики, состоявшийся в Уфе сегодня, 27 августа, собрал участников из 19 регионов России.

Фото: со страницы Радий Хабирова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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