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Общество
26 Августа , 05:39

На фестивале «Молочная страна» в Уфе «прозвучит» Садовая симфония

В субботу, 29 августа, в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» откроется семейный фестиваль «Молочная страна». В этом году здесь впервые будет работать тематическая площадка для садоводов — «Садовая симфония».

На фестивале «Молочная страна» в Уфе «прозвучит» Садовая симфонияНа фестивале «Молочная страна» в Уфе «прозвучит» Садовая симфония
На фестивале «Молочная страна» в Уфе «прозвучит» Садовая симфония

Площадка станет местом встречи председателей садоводческих некоммерческих товариществ, активных садоводов, экспертов и всех, кто интересуется развитием садоводческого движения в Башкортостане, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В программе — консультации специалистов управления по развитию садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Республики Башкортостан по вопросам развития садоводства, участия в федеральных и республиканских программах, а также увлекательные мастер-классы для детей.

Напомним, в 2026 году фестиваль проходит под эгидой Года большой дружной семьи. По сложившейся доброй традиции каждый гость начнет знакомство с фестивалем с приветственного стакана свежего молока. Вход на мероприятие свободный (0+). Начало фестиваля в 10 часов утра.

Фото: Дамир ХАЙРТДИНОВ.

На фестивале «Молочная страна» в Уфе «прозвучит» Садовая симфония
На фестивале «Молочная страна» в Уфе «прозвучит» Садовая симфония
На фестивале «Молочная страна» в Уфе «прозвучит» Садовая симфония
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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