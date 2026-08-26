На фестивале «Молочная страна» в Уфе «прозвучит» Садовая симфония

Площадка станет местом встречи председателей садоводческих некоммерческих товариществ, активных садоводов, экспертов и всех, кто интересуется развитием садоводческого движения в Башкортостане, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В программе — консультации специалистов управления по развитию садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Республики Башкортостан по вопросам развития садоводства, участия в федеральных и республиканских программах, а также увлекательные мастер-классы для детей.

Напомним, в 2026 году фестиваль проходит под эгидой Года большой дружной семьи. По сложившейся доброй традиции каждый гость начнет знакомство с фестивалем с приветственного стакана свежего молока. Вход на мероприятие свободный (0+). Начало фестиваля в 10 часов утра.

Фото: Дамир ХАЙРТДИНОВ.