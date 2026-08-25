В Башкирии обсудили контроль при строительстве соцобъектов

Ежегодно в Башкирии сдают в эксплуатацию десятки соцобъектов, сообщил в соцсетях премьер-министр региона Андрей Назаров. В прошлом году сдали 29 объектов, с начала текущего года — 22.

«Строители знают нашу позицию: количество не должно идти в ущерб качеству, — подчеркнул глава республиканского кабмина. — Стены, кровля, инженерные сети — все должно работать десятилетиями. Поэтому Госкомитет по стройнадзору проверяет каждый объект с максимальной строгостью. Отклонение от проекта — недопустимо».

Как отметил Назаров, один из таких объектов, школа в микрорайоне Глумилино, откроется 1 сентября. Также на очереди — концессионные школы в Уфе, Стерлитамаке и Нефтекамске и межвузовский кампус.

«До конца года график плотный, — добавил премьер-министр. — Соблюдение сроков и качества одновременно — это не взаимоисключающие вещи. Это вопрос профессиональной ответственности каждого, кто участвует в строительстве».

Тему также обсудили в правительстве региона. Председатель Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ Ильшат Саитов указал на ряд типичных проблем, выявленных во время проверок.

— Нередко объекты предъявляются к проверке с незавершенными работами, неполным комплектом проектной и исполнительной документации, в том числе выявляется много замечаний по благоустройству. В результате у ведомства отсутствуют основания для выдачи заключения о соответствии, а объект не может получить разрешение на ввод в эксплуатацию, — сообщил спикер.

Также Саитов отметил, что ведомство открыто для консультаций и готово по запросу проводить профилактические мероприятия в рамках действующего законодательства. Главная цель — обеспечение жителей республики социальными объектами, отвечающими современным требованиям безопасности, качества и комфорта.

Фото: соцсети Андрея НАЗАРОВА.