0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
27 Февраля , 11:27

В Башкирии провели дополнительное расследование смерти рабочего на лесопилке

Компания «Обзор» исполнила предписание Гострудинспекции и оформила акт о несчастном случае с рабочим, получившим смертельную травму, сообщили в ведомстве.

Гострудинспекция в РБ.
Фото: Гострудинспекция в РБ.

Трагедия произошла 27 марта 2025 года на участке распиловки производственной базы предприятия в селе Уктеево Иглинского района. Двое работников занимались сортировкой и подачей горбыля в станок. После очередной загрузки заготовку неожиданно выбросило, и она ударила 60-летнего разнорабочего в живот. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как выяснилось, с рабочим был заключен договор возмездного оказания услуг, хотя работа носила не разовый характер, выполнялась в установленном режиме и фактически в должности разнорабочего. То есть договором гражданско-правового характера фактически регулировались трудовые отношения, что и было доказано в судебном порядке.

На основании решения Иглинского межрайонного суда Гострудинспекция провела дополнительное расследование несчастного случая. Оно показало, что погибший был допущен к работе на станке без обучения по охране труда и стажировки на рабочем месте. Более того, в обязанность разнорабочего вообще не входила работа на деревообрабатывающем станке.

К трагедии привели несовершенство технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, а также недостатки в подготовке работника по охране труда, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru