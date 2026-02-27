В Башкирии провели дополнительное расследование смерти рабочего на лесопилке

Трагедия произошла 27 марта 2025 года на участке распиловки производственной базы предприятия в селе Уктеево Иглинского района. Двое работников занимались сортировкой и подачей горбыля в станок. После очередной загрузки заготовку неожиданно выбросило, и она ударила 60-летнего разнорабочего в живот. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Как выяснилось, с рабочим был заключен договор возмездного оказания услуг, хотя работа носила не разовый характер, выполнялась в установленном режиме и фактически в должности разнорабочего. То есть договором гражданско-правового характера фактически регулировались трудовые отношения, что и было доказано в судебном порядке.

На основании решения Иглинского межрайонного суда Гострудинспекция провела дополнительное расследование несчастного случая. Оно показало, что погибший был допущен к работе на станке без обучения по охране труда и стажировки на рабочем месте. Более того, в обязанность разнорабочего вообще не входила работа на деревообрабатывающем станке.

К трагедии привели несовершенство технологического процесса, неудовлетворительная организация производства работ, а также недостатки в подготовке работника по охране труда, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

Материалы расследования переданы в следственные органы.