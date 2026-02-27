Ратмир Мавлиев показал, как идёт реконструкция бывшего кинотеатра «Победа»

Подрядчик уже выполнил кровельные работы, штукатурку фасада, реставрацию капителей колонн, пилястр и лепнины. Установлены оконные блоки, металлический каркас сцены, подиум зрительного зала.

Несмотря на корректировки в проектно-сметной документации, ремонт планируется завершить в нынешнем году.

— Для города этот объект представляет большую историческую ценность. Проект непростой, как и все, что связано с культурным наследием. Необходимо реализовывать его максимально аккуратно, но в то же время выдерживать поставленные сроки, — отметил Ратмир Мавлиев.

По завершении реконструкции в здании разместится Театр юного зрителя с залом на 289 мест.