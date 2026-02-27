0 °С
27 Февраля , 16:08

Радий Хабиров: Треть садовых товариществ Башкирии уже получила поддержку

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях написал пост по итогам сегодняшнего форума «СМАРТ-садовод».

«Из 1,5 тысячи садовых товариществ, которые есть в Башкортостане, нашу деятельную поддержку получили уже больше трети, — информировал глава региона. — Эту работу на системном уровне мы запустили в 2022 году. Тогда же провели первый в республике форум для садоводов и огородников «СМАРТ-садовод». А сегодня это мероприятие прошло уже в 5-й раз».

Он также акцентировал внимание на том, что для некоторых жителей республики свой огород — это материальное подспорье, для других — важная часть семейного досуга. Радий Хабиров отметил, что за это время у нас вложили в поддержку СНТ почти 800 млн рублей.

«Где-то отремонтировали подъездные дороги. Где-то решили вопросы с внутренней инфраструктурой — водоснабжением, противопожарной безопасностью, установкой контейнеров для ТКО, — подчеркнул он. — Есть проблемы с электроснабжением — их тоже постепенно прорабатываем. Ежегодно выделяем гранты лучшим СНТ. По поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина продолжаем догазификацию СНТ».

Фото автора.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
