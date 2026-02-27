Эксперт БГПУ поддержал идею создания единого перечня игрушек для детских садов

Эксперт назвала решение крайне важным и своевременным, особенно в контексте Десятилетия детства (2018-2027 гг.), сообщили в пресс-службе БГПУ им. М. Акмуллы.

«Хочу особо подчеркнуть, что игрушка для дошкольника — это не просто забава, а мощнейший инструмент гармоничного развития, воспитания и формирования картины мира. Именно поэтому подход к наполнению, проектированию игровой среды в детских садах должен быть системным и выверенным, научно-методически обоснованным», — отметила Гузель Шабаева.

По мнению эксперта, опора на опыт конкурса «Родная игрушка» позволит выявить лучшие отечественные образцы, которые в доступной форме знакомят детей с историей, культурой и традициями России.

«У каждой игрушки, поступающей в детский сад, должна быть обязательная маркировка на русском языке, а также подтвержденное соответствие педагогическим и гигиеническим требованиям. Помимо физической безопасности, важно обеспечить и психическое благополучие ребенка: игрушки не должны провоцировать агрессию, жестокость или безнравственные поступки», — добавила Гузель Фагимовна, акцентируя внимание на важности качества продукции.

Особо эксперт подчеркнула, что формирование именно минимального перечня задаст необходимый ценностный и педагогический стандарт, гарантируя качество игрушек в любом регионе страны. При этом список должен не становиться жестким ограничителем, а служить основой для педагогов и родителей.

«Рассчитываю, что к обсуждению и формированию этого перечня будут привлечены не только чиновники, но и профессиональное сообщество — педагоги, психологи, физиологи, историки, эксперты в области детской игры. Это позволит сделать список по-настоящему рабочим и отвечающим интересам детей», — резюмировала эксперт.

Гузель Шабаева также отметила, что в Башкирии в рамках ее деятельности как регионального координатора проекта внедрения программы родительского просвещения уже ведется активная работа с семьями по вопросам грамотного выбора и использования российских игр и игрушек в воспитании.

Фото: пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.