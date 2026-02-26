В Башкирии работодатели будут отправлять сотрудников на психосвидетельствование

Изменения, внесенные приказом минздрава страны, касаются прохождения работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, обязательного психиатрического освидетельствования.

Теперь его будет проводить не просто врачебная комиссия, а комиссия врачей-психиатров и исключительно на основании направления работодателя или его уполномоченного представителя.

Основное нововведение состоит в том, что работодатель будет обязан направить сотрудника на психосвидетельствование, если при обязательном периодическом медосмотре у него выявили признаки психического расстройства, пояснила замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.