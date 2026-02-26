В Башкирии начались взрывные работы на реках

Сегодня, 26 февраля, взрывные работы проводятся в Чишминском районе на реке Уршак вблизи населенных пунктов Петряево и Первомайский. Завтра они будут продолжены, предупредили в МЧС региона, попросив жителей сохранять спокойствие.

Как пояснили в Госкомитете республики по ЧС, взрывные работы позволяют заранее изменить структуру льда: он теряет монолитность, становится рыхлым и весной, под воздействием течения и температуры, разрушается значительно быстрее. Это снижает риск образования ледяных заторов и помогает воде проходить свободно. Взрывные работы будут проводиться по мере необходимости в местах возможных ледовых заторов, делается это силами военнослужащих инженерных войск и взрывников лицензированных организаций.

К превентивным мероприятиям относятся также распиловка и чернение льда. На участках, где возможны заторы, поверхность льда посыпают темным инертным материалом — песком или золой. Темный слой быстрее нагревается на солнце, лед начинает активнее таять, образуются проталины, и его прочность снижается равномерно. Такие работы уже начаты в Учалинском, Архангельском и Белорецком районах.

Распиловка льда предполагает пропилы на его поверхности с формированием своеобразной сетки. Это нарушает целостность ледового массива, и при повышении температуры он разрушается быстрее. Чтобы пропилы не смерзались снова, их дополнительно затемняют. Распиловка уже начата в Учалинском и Архангельском районах.

Оперативный штаб для координации работ по проведению превентивных мероприятий начал действовать в Госкомитете РБ по ЧС с 24 февраля, добавили в ведомстве.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.