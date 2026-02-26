0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Февраля , 12:43

В Башкирии алименты при назначении пособия на детей будут учитываться по-новому

Порядок учета алиментов при оформлении единого пособия изменится с 1 марта, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Размер алиментов будет рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной заработной платы работников в целом по экономике за предыдущий год. Напомним, что сейчас в расчет берется минимальный размера оплаты труда (МРОТ).

Если есть решение суда об установлении алиментов, то при проведении комплексной оценки доходов семьи учитываются фактически уплаченные суммы. В случае, когда судебного решения нет, алименты будут учитываться в долях от среднемесячной номинальной зарплаты в республике: на одного ребенка — ¼ на двоих детей — ⅓, на троих и более — ½.

Аналогичный порядок действует при заключении нотариального соглашения об уплате алиментов, если в нем указаны суммы меньше среднемесячной номинальной зарплаты.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru