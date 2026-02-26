В Башкирии алименты при назначении пособия на детей будут учитываться по-новому

Размер алиментов будет рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной заработной платы работников в целом по экономике за предыдущий год. Напомним, что сейчас в расчет берется минимальный размера оплаты труда (МРОТ).

Если есть решение суда об установлении алиментов, то при проведении комплексной оценки доходов семьи учитываются фактически уплаченные суммы. В случае, когда судебного решения нет, алименты будут учитываться в долях от среднемесячной номинальной зарплаты в республике: на одного ребенка — ¼ на двоих детей — ⅓, на троих и более — ½.

Аналогичный порядок действует при заключении нотариального соглашения об уплате алиментов, если в нем указаны суммы меньше среднемесячной номинальной зарплаты.