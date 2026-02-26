Невеста из Уфы выйдет замуж на федеральном телеканале

В каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале участницы голосуют, выставляя оценки за свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба наберет наибольшее количество баллов, сообщили на телеканале.

В числе участников проекта оказалась пара из Уфы — 22-летняя Лилиана и 23-летний Александр. Невеста работает в одном из фондов, жених — водитель, а познакомились они, когда учились в колледже.

Лилиана и Александр устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 700 тысяч рублей. Фишкой торжества станет подача торта.

Удастся ли влюбленным из Уфы победить в телешоу «Четыре свадьбы», можно увидеть сегодня, 26 февраля, в 19.00 на телеканале «Пятница!» (12+).