0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Февраля , 10:16

Невеста из Уфы выйдет замуж на федеральном телеканале

Реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором девушки вступают в борьбу за признание их свадьбы лучшей и денежный приз, выходит на телеканале «Пятница!».

Телеканал «Пятница!».
Фото: Телеканал «Пятница!».

В каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества конкуренток. В финале участницы голосуют, выставляя оценки за свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает невеста, чья свадьба наберет наибольшее количество баллов, сообщили на телеканале.  

В числе участников проекта оказалась пара из Уфы — 22-летняя Лилиана и 23-летний Александр. Невеста работает в одном из фондов, жених — водитель, а познакомились они, когда учились в колледже.

Лилиана и Александр устроят свадьбу в классическом стиле с бюджетом 700 тысяч рублей. Фишкой торжества станет подача торта.

Удастся ли влюбленным из Уфы победить в телешоу «Четыре свадьбы», можно увидеть сегодня, 26 февраля, в 19.00 на телеканале «Пятница!» (12+).

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru