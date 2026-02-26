0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
26 Февраля , 14:56

На месте строительства ФОКа в микрорайоне Инорс в Уфе обнаружилось свайное поле

Выездное совещание на месте возведения спорткомплекса провел глава администрации столицы Ратмир Мавлиев, сообщили в мэрии.

Администрация Уфы.
Фото: Администрация Уфы.

Старый воздухоопорный ФОК спортивной школы № 31 размещался на улице Ферина, 4/1. После его демонтажа здесь было обнаружено свайное поле. Предположительно, на этом участке в 1990-х годах планировалось построить жилой дом. Из-за вскрывшихся обстоятельств проект в части фундамента был скорректирован.

На сегодня вырыт котлован, забито 279 свай. Ведется сборка армокаркасов для бетонирования стаканов. 

— Из-за старого свайного поля подрядчик отстает на месяц. Но объект для района очень нужный, поэтому наша задача — сдать его в срок. Осенью мы должны передать новый ФОК детям, которых временно распределили в другие учреждения, — отметил Ратмир Мавлиев.

Новый ФОК будет представлять собой двухэтажное здание площадью 3 тысячи квадратных метров.  Здесь разместятся универсальный спортивный и тренажерный залы, залы борьбы и настольного тенниса, а также раздевалки, душевые, санузлы, буфет, медпункт, гардероб. Одновременно в ФОКе смогут заниматься 56 человек.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru