На месте строительства ФОКа в микрорайоне Инорс в Уфе обнаружилось свайное поле

Старый воздухоопорный ФОК спортивной школы № 31 размещался на улице Ферина, 4/1. После его демонтажа здесь было обнаружено свайное поле. Предположительно, на этом участке в 1990-х годах планировалось построить жилой дом. Из-за вскрывшихся обстоятельств проект в части фундамента был скорректирован.

На сегодня вырыт котлован, забито 279 свай. Ведется сборка армокаркасов для бетонирования стаканов.

— Из-за старого свайного поля подрядчик отстает на месяц. Но объект для района очень нужный, поэтому наша задача — сдать его в срок. Осенью мы должны передать новый ФОК детям, которых временно распределили в другие учреждения, — отметил Ратмир Мавлиев.

Новый ФОК будет представлять собой двухэтажное здание площадью 3 тысячи квадратных метров. Здесь разместятся универсальный спортивный и тренажерный залы, залы борьбы и настольного тенниса, а также раздевалки, душевые, санузлы, буфет, медпункт, гардероб. Одновременно в ФОКе смогут заниматься 56 человек.