25 Февраля , 11:46

В Башкирии выберут лучших фрезеровщиков и поваров

Республиканский этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» пройдет по семи номинациям, сообщает пресс-служба правительства.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

В республике 69 процентов вакансий приходится на рабочие специальности, и участие представителей региона в конкурсе имеет особую значимость, отметил на заседании правительства премьер-министр Андрей Назаров.

— По прогнозу, в ближайшие семь лет наибольший спрос придется на электромехаников и монтеров, водителей, станочников и наладчиков, операторов промышленных установок и машин. Для формирования положительного имиджа рабочих профессий, мотивации к их выбору в республике проводится конкурс «Лучший по профессии», — подчеркнул премьер-министр.

По словам министра семьи, труда и соцзащиты населения Ольги Кабановой, конкурс стал основным мероприятием федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Номинаций стало в четыре раза больше — на федеральном уровне соревнования пройдут по 25 компетенциям.  

— В республике определены региональные площадки по семи номинациям: лучших профессионалов будем выявлять среди операторов станков с программным управлением, фрезеровщиков, токарей, сварщиков, каменщиков, электромонтеров и поваров, — отметила руководитель ведомства.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
