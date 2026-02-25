0 °С
25 Февраля , 10:10

В Башкирии в выходные пройдут праздники «Крепость по имени Семья»

Республиканский семейный выходной состоится в субботу, 28 февраля, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.
Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

Праздник проводится в рамках Года большой и дружной семьи и национального проекта «Семья».

В программе семейные командные конкурсы, выступления творческих коллективов, игры на взаимопонимание детей и родителей, создание «Дерева семейной славы», мастер-классы «Наши мужчины в истории семьи» и «Открытка для защитника».

«Семейные выходные уже стали доброй традицией, они собирают тысячи участников по всей республике — от крупных городов до отдаленных районов. Это удивительное пространство, где семьи раскрываются с новых сторон: родители и дети вместе проходят испытания, творят, узнают друг друга. Мы ждем всех, кто хочет провести время с пользой и стать частью большого семейного праздника», — отметила и.о. директора ресурсного центра «Семья» Ангелина Девятерикова.

Время и место проведения праздника в конкретном городе или районе можно уточнить на Семейном портале РБ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
