В Башкирии участникам социальной догазификации отдадут приоритет при регистрации

Учетно-регистрационные действия в отношении объектов газораспределительных сетей теперь осуществляются в среднем за 2 — 3 рабочих дня, хотя по закону этот срок составляет до 12 рабочих дней.

— Для содействия реализации программы социальной догазификации мы установили приоритетный порядок рассмотрения документов на объекты газораспределительных сетей. Аналогичные сокращенные сроки также применяются при кадастровом учете и регистрации прав на индивидуальные жилые дома и земельные участки, в том числе расположенные в садоводческих товариществах, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Это обусловлено тем, что данные о правах на дом и участок в реестре недвижимости являются обязательным условием для технологического присоединения к газовым сетям. Быстрая регистрация позволяет гражданам оперативно осуществлять подключение и сокращает сроки реализации программы.

— Для садоводов программа социальной догазификации — это реальная возможность повысить комфорт. Мы совместно с Росреестром и другими ведомствами проводим разъяснительную работу, чтобы каждый владелец участка понимал последовательность действий от регистрации прав до подачи заявки на подключение. Важно, чтобы граждане не откладывали оформление документов, так как именно наличие записи в реестре недвижимости открывает доступ к льготной газификации, — подчеркнул председатель отделения Союза садоводов России в РБ Ринат Мигранов.

Путеводитель для садоводов по подготовке к газификации размещен на сайте ведомства.