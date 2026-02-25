В Башкирии иностранных работников смогут уволить ещё по одной статье

В перечень дополнительных оснований для увольнения иностранного работника или лица без гражданства входило приведение численности этой категории сотрудников в соответствие с ограничениями на осуществление ими трудовой деятельности, установленными федеральными законами, указами президента и постановлениями правительства страны. А вот региональные «лимиты» не учитывались.

С 1 марта этот пробел будет восполнен, и региональные квоты тоже станут основанием для увольнения иностранцев, пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.