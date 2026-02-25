0 °С
25 Февраля , 14:21

В Башкирии иностранных работников смогут уволить ещё по одной статье

Изменения в Трудовом кодексе, регулирующие прекращение трудового договора с работником-иностранцем, вступят в силу с 1 марта, сообщили в Гострудинспекции в РБ.

Александр ДАНИЛОВ.
Фото: Александр ДАНИЛОВ.

В перечень дополнительных оснований для увольнения иностранного работника или лица без гражданства входило приведение численности этой категории сотрудников в соответствие с ограничениями на осуществление ими трудовой деятельности, установленными федеральными законами, указами президента и постановлениями правительства страны. А вот региональные «лимиты» не учитывались.

С 1 марта этот пробел будет восполнен, и региональные квоты тоже станут основанием для увольнения иностранцев, пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
