Жители Башкирии узаконили по «амнистии» 14 тысяч гаражей и участков под ними

В упрощенном порядке закреплено право собственности на 5 432 гаража и 8 761 земельный участок.

— Всего в республике под действие «гаражной амнистии» подпадает 35,5 тысячи объектов. Механизм позволяет решить проблему бесхозных построек и земельных участков, дает гражданам возможность легализовать имущество и распоряжаться им на законных основаниях, способствует вовлечению в оборот новых объектов. Динамика оформления прав по «гаражной амнистии» демонстрирует устойчивый рост, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Напомним, что закон о «гаражной амнистии» распространяется на объекты, возведенные до 30 декабря 2004 года. Речь идет о капитальных постройках, в том числе в кооперативах. Под «амнистию» не попадают самовольные постройки, подземные гаражи в многоэтажных домах и офисных комплексах, металлические гаражи.

Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», собственник должен обратиться в минземимущество с заявлением о предоставлении участка под гаражом, приложив любой документ, подтверждающий факт владения им.

«Гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года. Сейчас Госдума рассматривает законопроект об ее продлении еще на пять лет.

Рекомендации по «гаражной амнистии» для граждан можно найти на сайте ведомства.