0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
24 Февраля , 16:05

Жители Башкирии узаконили по «амнистии» 14 тысяч гаражей и участков под ними

С начала реализации закона о «гаражной амнистии» — с 1 сентября 2021 года — в республике оформлено в собственность 14 193 объекта, сообщили в Управлении Росреестра по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

В упрощенном порядке закреплено право собственности на 5 432 гаража и 8 761 земельный участок.

— Всего в республике под действие «гаражной амнистии» подпадает 35,5 тысячи объектов. Механизм позволяет решить проблему бесхозных построек и земельных участков, дает гражданам возможность легализовать имущество и распоряжаться им на законных основаниях, способствует вовлечению в оборот новых объектов. Динамика оформления прав по «гаражной амнистии» демонстрирует устойчивый рост, — отметил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец.

Напомним, что закон о «гаражной амнистии» распространяется на объекты, возведенные до 30 декабря 2004 года. Речь идет о капитальных постройках, в том числе в кооперативах. Под «амнистию» не попадают самовольные постройки, подземные гаражи в многоэтажных домах и офисных комплексах, металлические гаражи.

Чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», собственник должен обратиться в минземимущество с заявлением о предоставлении участка под гаражом, приложив любой документ, подтверждающий факт владения им.

«Гаражная амнистия» будет действовать до 1 сентября 2026 года.  Сейчас Госдума рассматривает законопроект об ее продлении еще на пять лет.

Рекомендации по «гаражной амнистии» для граждан можно найти на сайте ведомства.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru