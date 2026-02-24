В Башкирии пожарные извещатели спасли 1300 человек

6 февраля в одном из многоквартирных домов Октябрьского чуть не случилась трагедия. В однокомнатной квартире на первом этаже заполыхал огонь. Из жилья были эвакуированы пожилая женщина и четырехлетний ребенок. Всего же из опасной зоны вывели 13 человек, еще пятеро жильцов смогли самостоятельно покинуть здание. Беды удалось избежать благодаря своевременно сработавшему пожарному извещателю.

- За несколько лет в домах и квартирах жителей республики только за счет бюджета было установлено более 700 тысяч пожарных извещателей, из них свыше 58 тысяч – в прошлом году, – говорит председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. – Подсчитано, что они спасли жизни более 1300 жителей Башкирии, из которых 493 – дети.

16 категорий граждан имеют сегодня право на получение пожарного извещателя за счет государства. Это малоимущие многодетные семьи; одиноко проживающие граждане старше 55 лет; ветераны и инвалиды боевых действий; семьи участников СВО; семьи, находящиеся в социально опасном положении… И люди все активнее пользуются правом на их получение.

По словам Первова, жилфонд республики оснащен этими приборами более чем на 76 процентов. С недавних пор эта работа выходит на новый уровень – все более широкое распространение получают пожарные извещатели с GSM-модулем, которые подают сигнал тревоги одновременно по пяти адресам. Сейчас их выдают четырем категориям льготников: гражданам, имеющим 1 группу инвалидности с нарушениями органов зрения и слуха; гражданам, имеющим 1 группу инвалидности с нарушениями опорно-двигательной системы; семьям, где воспитываются дети-инвалиды с аналогичными проблемами со здоровьем; семьям находящиеся в социально опасном положении.

В настоящее время в программе участвуют 15 муниципалитетов, выдано 713 таких пожарных извещателей на общую сумму более 4,5 миллиона рублей. Они уже подтвердили свою эффективность – благодаря пожарным извещателям с GSM-модулем удалось спасти жизни восьми человек. Недавний случай – 11 января в Балтачевском районе этот приборчик позволил избежать гибели в огне маме и трем ее детям.

Начинание Башкирии недавно оценили на федеральном уровне – Агентство стратегических инициатив за данный проект присудило региону 1 место в номинации «Создание комфортных условий проживания». И рекомендовало его для внедрения в других регионах России.

Фото: скрин-шот совещания в правительстве РБ.