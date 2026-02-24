0 °С
24 Февраля , 14:40

В Башкирии планируют модернизировать производство молочной кухни

Сегодня, 24 февраля, на оперативном совещании в правительстве республики министр торговли и услуг Азат Аскаров рассказал о перспективах равития молочных кухонь в Башкирии. В 2025 году бесплатное специализированное питание получили 20 829 человек. В их числе беременные женщины, кормящие матери, дети до трех лет из малоимущих семей, из семей участников и ветеранов СВО, а также оставшиеся без попечения родителей.

Министр торговли рассказал, что на 2026-2030 годы предусмотрена поэтапная реструктуризация производства для развития некоммерческого и коммерческого производства.

Так, в 2026 году совместно с минздравом рассматривается пилотный проект по разработке нового вида высокобелкового питания для детей с дефицитом массы тела (в республике 2012 таких детей).

Модернизация в последующие два года линий в Белорецке и в селе Верхние Киги позволит увеличить объем выпуска сыров до 1000 кг в месяц и кумысного продукта до 1500 литров в сутки.  А реконструкция обособленного подразделения в городе Октябрьский даст увеличение производства взрослой молочной продукции до 15 тонн в сутки.

Благодаря данным мерам выручка предприятия вырастет с 161 млн рублей до 421 млн рублей, объем перерабатываемого сырья для производства продукции — с 1266 тонн до 5473 тонн.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
