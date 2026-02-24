0 °С
24 Февраля , 16:22

В Башкирии 23 тысячи работающих родителей оформили пособие по уходу за ребёнком

С начала года родителям выплачено 539 млн рублей, сообщили в Отделении Социального фонда по РБ.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

В большинстве случаев выплату оформляют матери, однако это могут также сделать официально трудоустроенные папы, бабушки, дедушки или опекуны. Из общего количества получателей 5,5 тысячи — это мужчины.

Пособие выплачивается, даже если получатель выйдет из отпуска на работу досрочно. Он будет одновременно получать и заработную плату, и пособие.

Размер выплаты индивидуален: он составляет 40 процентов от среднего заработка за два календарных года, предшествующих отпуску по уходу за ребенком. При этом сумма не может быть ниже минимального размера — 12 270,09 рубля. Максимальный размер пособия составляет 83 021,18 рубля.

Пособие назначается на каждого ребенка в семье до 1,5 лет. Если родилась тройня, суммарный размер выплаты не может превышать 100 процентов среднего заработка.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
