Радий Хабиров встретился с делегацией Таджикистана

О визите делегации Таджикистана глава Башкирии сообщил в соцсетях.

«Для России Таджикистан — исторически один из самых близких партнеров, — написал Радий Хабиров. — Мы настроены на активное взаимодействие по всем направлениям. Уже достигли договоренности о создании межведомственной рабочей группы и утверждении дорожной карты по сотрудничеству. Напомню, что один из ключевых проектов, которые мы ведем в Таджикистане, – совместный Индустриальный парк в Душанбе. Инвестсоглашение о его создании в прошлом году мы подписали с правительством этой страны».

Также руководитель региона заявил, что республика поставляет в Таджикистан удобрения, биопрепараты, продукты переработки, и заинтересована в импорте овощей и фруктов. Чтобы укрепить партнерство в этом направлении, планируется открыть в Душанбе торговое представительство Башкирии.

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.