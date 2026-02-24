0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
24 Февраля , 12:52

Радий Хабиров встретился с делегацией Таджикистана

В Уфу прибыла делегация Таджикистана во главе с чрезвычайным и полномочным послом в России Давлатшо Гулмахмадзодой.

Радий Хабиров встретился с делегацией Таджикистана
Радий Хабиров встретился с делегацией Таджикистана

О визите делегации Таджикистана глава Башкирии сообщил в соцсетях.

«Для России Таджикистан — исторически один из самых близких партнеров, — написал Радий Хабиров. — Мы настроены на активное взаимодействие по всем направлениям. Уже достигли договоренности о создании межведомственной рабочей группы и утверждении дорожной карты по сотрудничеству. Напомню, что один из ключевых проектов, которые мы ведем в Таджикистане, – совместный Индустриальный парк в Душанбе. Инвестсоглашение о его создании в прошлом году мы подписали с правительством этой страны».

Также руководитель региона заявил, что республика поставляет в Таджикистан удобрения, биопрепараты, продукты переработки, и заинтересована в импорте овощей и фруктов. Чтобы укрепить партнерство в этом направлении, планируется открыть в Душанбе торговое представительство Башкирии.

Фото: соцсети Радия ХАБИРОВА.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru