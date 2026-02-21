Радий Хабиров рассказал о династии экскурсоводов из Башкирии

— Всего в РБ разработано более 700 маршрутов. Особой популярностью пользуются научно-популярные, промышленные, горные, пешие и сплавные. В федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков Министерства экономического развития России включена информация о 99 аттестованных экскурсоводах, — отметил он.

А еще он познакомил своих подписчиков с династией экскурсоводов Бельтеневых — Косаревых — Ахметшиных. Их общий семейный стаж в этой сфере насчитывает 255 лет.

— Основатель династии — Борис Бельтенев, профессор Санкт-Петербургского университета, проводил экскурсии по Эрмитажу, Русскому музею и Петербургу.

Его супруга Ольга Ефимовна окончила Мариинскую гимназию и Бестужевские курсы, работала в Смольном.

Их сын Ефим Бельтенев трудился главным геологом в Хабаровском геологоуправлении, проводил экскурсии и экспедиции по Хабаровскому краю. Дочь Елизавета с супругом приехала работать на Урал старшим геофизиком Башкирского геологического управления. Проводила беседы-экскурсии об истории, природе, искусстве, мифах.

Обе дочери Елизаветы Бельтеневой — Ольга Викторовна Косарева и Ирина Викторовна Ахметшина — продолжили семейную традицию. Ольга Викторовна — педагог Уфимского училища искусств, проводила экскурсии для студентов-музыкантов. Ее супруг Александр Михайлович Косарев — кандидат геолого-минералогических наук, вулканолог, организовывал экскурсии для учёных со всего мира. Их дочь Елена Косарева — руководитель ансамбля «Апрель», во время конкурсных поездок организует экскурсии по городам для учащихся.

Ирина Викторовна — наставник и член жюри конкурса «Уфа-туристическая». Еще с институтских времен она проводила экскурсии по Пушкину, Павловску, Ленинграду, Эрмитажу для иностранных гостей и студентов. Начиная с 1980-х годов, читала лекции об искусстве, проводила экскурсии, разрабатывала туристические маршруты.

Дети Ирины Ахметшиной вложили свое сердце в развитие отрасли. Булат Ахметшин — кандидат химических наук, преподаватель кафедры неорганической и технической химии в УУНиТ, автор профориентационных экскурсий. Алла Ахметшина – кандидат филологических наук, директор Центра гостеприимства УУНиТ. Эксперт по аттестации экскурсоводов при Министерстве предпринимательства и туризма Башкортостана. Разработчик многочисленных туристических маршрутов и проектов, а также курсов и методик подготовки гидов-переводчиков-экскурсоводов, — пишет Радий Хабиров.

Фотографии со страницы ТГ Радия Хабирова