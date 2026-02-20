0 °С
Ведущие политики Башкирии встретились со студентами

В полпредстве Башкирии в Москве прошел открытый диалог студенческой молодежи с ведущими политиками и общественными деятелями республики.

Гостями встречи стали депутат Госдумы, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, зампредседателя Госсобрания — Курултая РБ, семикратная чемпионка мира по международным шашкам Тамара Тансыккужина, участник программы «Время героев», кавалер орденов Мужества Денис Камалетдинов.

В формате живого диалога стороны обсудили широкий спектр вопросов: жилье для многодетных семей, создание многонационального центра в Москве, программы поддержки для молодежи, возвращающейся в республику и другие.

Участники также обсудили развитие международных связей, включая возможность открытия представительств Башкирии в странах СНГ и прохождения практики в Китае. Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства, целевого обучения для студентов московских вузов, развитию медицинского туризма и формированию экспертного сообщества по дефицитным специальностям.

В завершении вечера прошла торжественная церемония вручения удостоверений помощников депутата Госдумы РФ Эльвиры Аиткуловой.

Фото: Салим ЯКУПОВ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
