Ведущие политики Башкирии встретились со студентами

Гостями встречи стали депутат Госдумы, председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова, зампредседателя Госсобрания — Курултая РБ, семикратная чемпионка мира по международным шашкам Тамара Тансыккужина, участник программы «Время героев», кавалер орденов Мужества Денис Камалетдинов.

В формате живого диалога стороны обсудили широкий спектр вопросов: жилье для многодетных семей, создание многонационального центра в Москве, программы поддержки для молодежи, возвращающейся в республику и другие.

Участники также обсудили развитие международных связей, включая возможность открытия представительств Башкирии в странах СНГ и прохождения практики в Китае. Особое внимание было уделено вопросам трудоустройства, целевого обучения для студентов московских вузов, развитию медицинского туризма и формированию экспертного сообщества по дефицитным специальностям.

В завершении вечера прошла торжественная церемония вручения удостоверений помощников депутата Госдумы РФ Эльвиры Аиткуловой.

Фото: Салим ЯКУПОВ.