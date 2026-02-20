В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В субботу торговля будет организована на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, двух площадках на улице Рабкоров, возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также на площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье ярмарки продолжатся на тех же площадках, за исключением парка «Волна» и Дворца молодежи, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Время работы ярмарок — с 9 до 16 часов. Отметим, что для проведения ярмарок в Демском районе в указанные дни с 7 до 16 часов будет перекрыто движение на участке улицы Правды.

Фото автора.