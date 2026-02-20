0 °С
20 Февраля , 10:47

В Уфе в преддверии Дня защитника Отечества пройдут первые Большие семейные игры

Ассоциация ветеранов специальной военной операции проводит первые Большие семейные игры — праздник, объединяющий силу, единство и традиционные ценности.

В Уфе в преддверии Дня защитника Отечества пройдут первые Большие семейные игры
В Уфе в преддверии Дня защитника Отечества пройдут первые Большие семейные игры

Мероприятие состоится 21 февраля в Центре фехтования города Уфы. Сбор гостей и регистрация участников начнутся в 11.00, а торжественный старт состязаниям будет дан в полдень. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая позволит семьям проверить себя в самых разных направлениях. Участников ждут состязания на силу и ловкость, испытания на меткость, командные эстафеты, а также интеллектуальная и историческая викторина.

Как отмечают в Ассоциации, главная цель игр — не просто выявить физически подготовленных участников, но и укрепить командный дух семьи. Организаторы намерены проверить сплоченность, взаимовыручку и знание истории страны в дружеской и праздничной атмосфере.

К участию приглашаются семейные команды в составе папы, мамы и двоих детей, возраст которых не превышает 14 лет. Эти соревнования станут первым опытом проведения спортивных игр в семейном формате для Ассоциации ветеранов СВО. В организации надеются, что это начинание перерастет в добрую традицию, когда родители и дети вместе выходят на старт, поддерживают друг друга и доказывают, что семья — это настоящая команда.

Организаторы ждут активные, дружные и смелые семьи, обещая всем участникам прекрасное настроение и отличные подарки. Оставить заявку на участие можно, заполнив специальную форму.

Фото: страница Ассоциации ветеранов СВО в РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
