В ИК-3 Башкирии прошла акция для осужденных ветеранов боевых действий

Организаторами выступили Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Республики Башкортостан совместно с региональным отделением «Совета общественных наблюдательных комиссий», организацией морских пехотинцев «ВИТЯЗЬ», а также представители общественности и традиционных религиозных конфессий, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Участниками акции стали осужденные, являющиеся ветеранами боевых действий, участниками локальных конфликтов и специальной военной операции. Для них прозвучали поздравительные слова и был организован небольшой праздничный концерт.

Как отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии РБ Олег Галин, подобные мероприятия имеют высокую социальную значимость.

«Это не просто поздравление. Акция направлена на ресоциализацию и адаптацию в обществе после освобождения данной категории граждан, изменение их отношения к жизни и предотвращение рецидивной преступности», — подчеркнул Олег Галин.

Председатель Общественной палаты РБ Энже Ахмадуллина, принявшая участие в визите, рассказала о практической помощи и важности моральной поддержки.

«Мы встретились с ветеранами боевых действий, участниками локальных конфликтов и специальной военной операции, которые сегодня отбывают наказание, и передали им наборы самых необходимых продуктов. Также поздравили работников ИК-3. Уверена, что человеческое отношение и поддержка помогают переосмыслить многое и дают шанс на новый этап жизни. Никто не должен чувствовать себя забытым», — прокомментировала Энже Ахмадуллина.

Фото: пресс-служба ОП РБ.