В Башкирии за участниками СВО сохранят рабочие места

Если работник призван на военную службу по мобилизации или заключил контракт, действие трудового договора или служебного контракта приостанавливается, и рабочее место за ним сохраняется. Период приостановки засчитывается в трудовой стаж и стаж работы по специальности. Работодатель также не вправе отменить гарантии — например, ДМС или негосударственное пенсионное обеспечение.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в этот период не допускается, за исключением случаев ликвидации организации, прекращения деятельности ИП или окончания срока действия срочного трудового договора. В последнем случае участник СВО имеет преимущественное право поступления на прежнюю работу, а если место уже занято — на другую вакансию.

Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу, о чем он обязан предупредить работодателя не позднее чем за три рабочих дня. Если сотрудник не вышел на работу по истечении трех месяцев после увольнения с военной службы, трудовой договор с ним расторгается. Однако период приостановления трудового договора можно продлить на срок временной нетрудоспособности работника, в этом случае участник СВО может открыть больничный.

Ветераны боевых действий могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск (он накапливается и в период приостановки трудового договора) в удобное время независимо от стажа работы. Кроме того, они вправе взять отпуск без сохранения зарплаты сроком до 35 календарных дней в год.