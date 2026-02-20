0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
20 Февраля , 14:39

В Башкирии открыли завод по производству гофротары

В индустриальном парке «Уфимский» открылось новое предприятие, сообщил Радий Хабиров.  

В Башкирии открыли завод по производству гофротары
В Башкирии открыли завод по производству гофротары

20 февраля глава Башкирии Радий Хабиров в режиме видеосвязи участвовал в открытии завода по производству гофротары компании «Добрый картон». Мероприятие состоялось в рамках регионального Совета по развитию промышленности.

На этом предприятии с 2014 года выпускают гофрированную бумагу и картон, бумажную тару и упаковку. Производственные помещения находятся в деревне Подымалово Уфимского района. Они включают в себя четыре технологические линии, позволяющие выпускать до 5 миллионов квадратных метров продукции ежемесячно. А в 2023 году в компании начали реализацию инвестпроекта по строительству нового завода на территории индустриального парка «Уфимский» особой экономической зоны «Алга». Его мощность — 70 миллионов квадратных метров гофротары в год. Ранее данную инициативу одобрили на одном из «Инвестчасов» у главы Башкирии.

Радий Хабиров дал старт производству и пожелал трудовому коллективу новых успехов. В свою очередь руководитель компании «Добрый картон» Денис Коткин поблагодарил руководство региона за поддержку в реализации инвестпроекта.

— Предприятие мы построили за 2,5 года. В строительство первой очереди было инвестировано 1,2 миллиарда рублей, создано 50 новых рабочих мест, — отметил Коткин. – Отдельное спасибо Корпорации развития Башкирии, сопровождавшей наш проект в ходе его реализации.

Фото: сайт главы РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru