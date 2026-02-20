В Башкирии открыли завод по производству гофротары

20 февраля глава Башкирии Радий Хабиров в режиме видеосвязи участвовал в открытии завода по производству гофротары компании «Добрый картон». Мероприятие состоялось в рамках регионального Совета по развитию промышленности.

На этом предприятии с 2014 года выпускают гофрированную бумагу и картон, бумажную тару и упаковку. Производственные помещения находятся в деревне Подымалово Уфимского района. Они включают в себя четыре технологические линии, позволяющие выпускать до 5 миллионов квадратных метров продукции ежемесячно. А в 2023 году в компании начали реализацию инвестпроекта по строительству нового завода на территории индустриального парка «Уфимский» особой экономической зоны «Алга». Его мощность — 70 миллионов квадратных метров гофротары в год. Ранее данную инициативу одобрили на одном из «Инвестчасов» у главы Башкирии.

Радий Хабиров дал старт производству и пожелал трудовому коллективу новых успехов. В свою очередь руководитель компании «Добрый картон» Денис Коткин поблагодарил руководство региона за поддержку в реализации инвестпроекта.

— Предприятие мы построили за 2,5 года. В строительство первой очереди было инвестировано 1,2 миллиарда рублей, создано 50 новых рабочих мест, — отметил Коткин. – Отдельное спасибо Корпорации развития Башкирии, сопровождавшей наш проект в ходе его реализации.

Фото: сайт главы РБ.