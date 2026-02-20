В Башкирии на повестке дня — защита стратегических объектов от атак

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств республики, оперативных служб и силовых структур.

Собравшиеся обсудили меры дополнительной защиты промышленных производств, энергетических объектов, гидротехнических и других стратегических сооружений.

Как отметил Радий Хабиров, совместными усилиями удалось сделать все, чтобы большинство важных объектов региона были оборудованы средствами защиты от террористических атак, в том числе с применением БПЛА.

«Однако все эти результаты – не повод для самоуспокоенности. Необходимо быть всегда готовыми к отражению любых атак со стороны противника», – подчеркнул руководитель республики.

