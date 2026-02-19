В Уфе состоится спортивный праздник с участием звёзд эстрады

На сцене выступят звезды башкирской эстрады: заслуженная артистка России, народная артистка республики Назифа Кадырова, народный артист Башкортостана Гали Алтынбаев, народные артисты РБ Рустам Гиззатуллин и Гульназ Мухамадиева, а также заслуженные артисты РБ Раиль Уметбаев, Рафис Сирусин, Радмир и Карина Хасановы.

Праздник будут вести известные теле- и радиожурналисты ГТРК «Башкортостан» — Рустэм Габбасов, Надежда Марьина, Галимьян Ибатуллин и Альбина Зайнетдинова. Они проведут для гостей увлекательные конкурсы и викторины. В качестве призов победители получат спортивный инвентарь, карты в фитнес-клуб «Динамо» и сертификаты на экскурсию в уфимский телецентр.

Праздник начнется в 14.00. Вход свободный.

Фото: минкультуры РБ.