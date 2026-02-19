В конце 2026 года будет сформирован новый состав Общественной палаты Башкирии

В ходе встречи с действующими членами палаты спикер республиканского парламента подчеркнул важность использования процедуры обновления для корректировки фокуса внимания общественников, сообщили в пресс-службе ОП РБ. По его словам, формирование восьмого состава должно проходить с учетом актуальной федеральной повестки и стратегических задач, поставленных руководством региона.

Константин Толкачев выделил ряд проблемных зон, требующих особого внимания со стороны будущих членов палаты. В их числе — поддержка участников специальной военной операции и их адаптация к мирной жизни.

«У нас сейчас крайне актуальны вопросы поддержки участников СВО и адаптации ветеранов к мирной жизни. При этом надо учитывать, что с окончанием спецоперации вопрос реабилитации лишь усилится. Далее, темы импортозамещения, создания максимально комфортного инвестиционного климата, активного внедрения во все сферы искусственного интеллекта сейчас находятся в топе повестки. С учетом недавних событий довольно острым видится вопрос обеспечения безопасности образовательных учреждений и искоренения тех причин, которые создают угрозу этой безопасности – это и буллинг в школах, и вовлечение подростков в деструктивные движения», — отметил председатель Госсобрания.

Он призвал учитывать перечисленные вызовы как при подборе кандидатов в новый состав, так и при формировании профильных комиссий палаты, чтобы обеспечить наличие необходимых компетенций.

Напомним, что срок полномочий действующего состава Общественной палаты республики истекает в конце 2026 года. В связи с этим будет объявлен конкурс среди претендентов на место в консультативно-совещательном органе. Согласно установленному порядку, одна треть состава палаты традиционно утверждается Государственным Собранием — Курултаем РБ. Остальные члены палаты делегируются общественными объединениями и некоммерческими организациями региона.

Фото: пресс-служба Государственного Собрания - Курултая РБ.