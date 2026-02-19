В Башкирии запустили метрологический тур для школьников

Тур призван открыть школьникам мир инженерных профессий и показать значимость метрологии. Организаторами выступили Центр стандартизации и метрологии имени Муратшина и Ассоциация кластеров РБ при поддержке министерства промышленности, энергетики и инноваций.

Участниками первого тура стали ребята из уфимского лицея № 96. Их познакомили с производством детских пластмассовых игрушек компании «Спектр». Подростки оценили процессы контроля качества и значение точных измерений в серийном производстве.

Школьники также побывали в Бирском историческом музее, где им рассказали о роли метрологии в становлении промышленности, совершили обзорную прогулку по городу. Подростков познакомили с метрологическими основами экологического мониторинга и прогнозирования погоды.

— Первый метрологический тур доказал, что формат экскурсий по индустриальным объектам работает на будущее Башкортостана. Он не только расширяет кругозор школьников, но и помогает им осознанно выбирать профессию. Мы планируем расширить географию проекта и включить в маршрут новые предприятия, а также разработать цикл тематических туров для разных возрастных групп, — отметила куратор метрологического образовательного кластера Росстандарта Малика Шакурова.