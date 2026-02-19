0 °С
19 Февраля , 13:17

В Башкирии утвердили логотип Года семьи

Утвержден официальный брендбук Года большой и дружной семьи в Республике Башкортостан.

В  республике утвердили логотип Года большой и дружной семьи, сообщает пресс-служба правительства РБ. Он олицетворяет крепкую многопоколенную семью, которая является традиционной основой региона и всей страны.  

— Объявление 2026 года Годом большой и дружной семьи в Республике Башкортостан — это еще одна возможность укрепить семейные ценности, создать условия для гармоничного развития общества, — прокомментировала  министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ. — Основная цель тематического Года — повышение престижа семьи, больших и дружных, многодетных и многопоколенных семей, перезагрузка образа многодетной и многопоколенной семьи.

По словам министра, задача брендбука — визуализировать и эмоционально передать традиционные семейные ценности многонациональной республики.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
