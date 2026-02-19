В Башкирии примут закон об обязательном уничтожении опасных видов растений

«Мы усиливаем борьбу с опасными видами растений. Закон обяжет всех правообладателей земельных участков выявлять и уничтожать инвазивные растения, которые войдут в утвержденный правительством республики перечень. Для особо охраняемых природных территорий и лесов в силу их специфики будет действовать особый порядок, регулируемый федеральным законодательством», – рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Спикер парламента отметил, что инвазивные, чужеродные растения опасны для сложившейся экосистемы республики.

«Они агрессивно захватывают территории, подавляя и вытесняя исконные виды. Это ведет к деградации биоразнообразия и нарушению экологического равновесия целых природных комплексов. Некоторые растения могут быть опасными даже для человека. Например, эфирные масла борщевика Сосновского при попадании на кожу человека могут вызывать острые дерматиты в виде долго не заживающих ожогов. Важно не допускать их бесконтрольного распространения», – подчеркнул Константин Толкачев.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.