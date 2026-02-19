0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
19 Февраля , 12:00

В Башкирии примут закон об обязательном уничтожении опасных видов растений

Соответствующий законопроект депутаты Госсобрания Башкирии рассмотрят в окончательном чтении на пленарном заседании 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии примут закон об обязательном уничтожении опасных видов растений
В Башкирии примут закон об обязательном уничтожении опасных видов растений

«Мы усиливаем борьбу с опасными видами растений. Закон обяжет всех правообладателей земельных участков выявлять и уничтожать инвазивные растения, которые войдут в утвержденный правительством республики перечень. Для особо охраняемых природных территорий и лесов в силу их специфики будет действовать особый порядок, регулируемый федеральным законодательством», – рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Спикер парламента отметил, что инвазивные, чужеродные растения опасны для сложившейся экосистемы республики.

«Они агрессивно захватывают территории, подавляя и вытесняя исконные виды. Это ведет к деградации биоразнообразия и нарушению экологического равновесия целых природных комплексов. Некоторые растения могут быть опасными даже для человека. Например, эфирные масла борщевика Сосновского при попадании на кожу человека могут вызывать острые дерматиты в виде долго не заживающих ожогов. Важно не допускать их бесконтрольного распространения», – подчеркнул Константин Толкачев.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru