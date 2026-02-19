0 °С
19 Февраля , 13:06

В Ассоциации ветеранов СВО в Уфе будет работать юридический штаб

Штаб будет оказывать юридическую помощь ветеранам спецоперации, сообщили в организации.

Фото: «Башинформ».

Учредил штаб опытный юрист Максим Волоцков. Он консультирует участников СВО с самого начала спецоперации. По его словам, не все ветераны разбираются в юридических вопросах и за ответами идут к не совсем компетентным специалистам.

«Штаб юридической помощи открыли для укрепления доверия юристам. В нем будут работать проверенные адвокаты, которые будут защищать интересы ветеранов СВО. Штаб было необходимо создать в первую очередь для защиты наших ветеранов от недобросовестных юристов. У меня в практике было много случаев введения в заблуждение ветеранов и членов их семей в правовых вопросах», — рассказал Максим Волоцков «Башинформу».

«Сегодня, к сожалению, участились случаи, когда недобросовестные адвокатские конторы и псевдоюристы наживаются на наших боевых товарищах и их семьях. Пользуясь отсутствием правовых знаний или сложной жизненной ситуацией, они предлагают платные услуги, а по сути, просто зарабатывают на чужом горе. Мы создаем свой штаб, чтобы у каждого ветерана и семьи погибшего героя была квалифицированная и, главное, честная альтернатива», — подчеркнул председатель Ассоциации ветеранов СВО Оскар Ситдиков.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
