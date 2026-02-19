0 °С
Мишкинский район Башкирии стал «Территорией женского счастья»

Мишкинский район стал площадкой масштабного республиканского проекта «Территория женского счастья», организованного благотворительным фондом «Территория счастья».

Программа проекта охватывает разные сферы жизни женщин: здоровье, красоту, семейные отношения, личностное развитие и карьеру. Мероприятие включает лектории, консультационные зоны, выставки и мастер-классы.

— Я надеюсь, что каждый нашел для себя то, что ему было интересно, важно. И сегодня мы собрались вместе, пообщались, дали друг другу поддержку и силу, получили новые знания. Теперь можно смело идти домой и делиться с близкими, — обратилась к участницам председатель попечительского совета фонда Каринэ Хабирова.

Клинический психолог, психоаналитик Юлия Хакимова провела занятие «Жизнь продолжается: принятие перемен и преодоление утраты» для членов семей участников СВО.

На «Территории большой и дружной семьи» эксперты обсудили секреты взаимопонимания, семейное здоровье и тайм-менеджмент. На «Территории культурного кода» гостей познакомили с народными художественными промыслами, традиционной вышивкой и национальной кухней. В литературной гостиной «Голоса женщин» состоялся круглый стол с участием журналистов, педагогов, писателей, общественных деятелей и медиаспециалистов.

На «Территории здоровья» десант столичных врачей различных профилей провел 242 бесплатные консультации по предварительной записи. На «Территории ответов» участницы получили разъяснения и консультации профильных служб и ведомств. На «Территории красоты» в течение дня проходили мастер-классы по макияжу, прическам, уходу за кожей и волосами, а также индивидуальные консультации мастеров индустрии красоты.

Фото: пресс-служба «Территория женского счастья»

Автор: Жанна МИРОНОВА
