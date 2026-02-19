Как в Башкирии отметят Масленицу

20 февраля праздник пройдет в Уфе по улице Мелеузовской, 31 в микрорайоне Шакша и в школе № 18 по улице Мубарякова, 20/1.

21 февраля в саду имени Сергея Аксакова состоится главное празднование масленичной недели. Концепция празднования в этом году: «Аксаковская Масленица. Благо твори!». Уфимцев и гостей города ждут блины, хороводы, скоморохи, народные забавы, выступления творческих коллективов, а также благотворительный аукцион и множество тематических фотозон.

21 февраля Масленица развернется в парках «Демский», «Кашкадан», на площадях перед ДК «Ядкарь» и Нагаевским ДК, на стадионе «Водник» и в парке «Первомайский».

22 февраля народные гуляния состоятся на площади имени Орджоникидзе, в экопарке «Миллениум» на озере Глубоком, в пляжном комплексе «Красивая поляна», на площади перед Искинским ДК, в центре иппотерапии по улице Авроры, 18/1 и в парке имени Якутова.

В Стерлитамаке 21 февраля на площади напротив Русского драмтеатра пройдет праздник «Масленица в Стерлике». Детей покатают на лошадях, покажут кукольное представление, а также пройдет республиканская ярмарка «Чай. Печеньки». Кроме того, можно будет посмотреть на уникальную коллекцию самоваров из Бижбуляка.

22 февраля в парке им. Гагарина в Стерлитамаке гостей ждут богатырские турниры, творческие мастерские, шоу-программа, театрализованное представление. В парке выставят торговые ряды и проведут розыгрыш призов.

На площади СП «Ольховка» Масленицу проведут 21 февраля. Здесь можно будет попробовать горячие блины, принять участие в конкурсах. В программу также включены народные гуляния, сжигание чучела.

22 февраля пройдут масленичные гуляния на площади Ленина в Салавате. На большой сцене состоится концерт, на малой покажут театрализованное представление. Также для гостей подготовили фотозоны, мастер-классы, квизы, ярмарку, бесплатные угощения.

21 февраля проведут большой праздник и в селе Воскресенкое Мелеузовского района. На территории арт-центра «Медеплавильный завод» будут проходить народные игры и забавы, песни, пляски, хороводы. Для гостей подготовят угощения.

21 февраля отпразднуют Масленицу у подножия горы Торатау в Ишимбайском районе. Здесь пройдут конные состязания, будут и угощения, спортивные игры, конкурсы, катания на лошадях и снегоходах. В программу также включен традиционный обряд сжигания чучела.

