Что узнает Путин из опроса граждан о работе первичного звена здравоохранения?

Руководитель Исполкома Народного фронта России Михаил Кузнецов на совещании главы государства с членами правительства доложил Президенту России Владимиру Путину о результатах масштабного мониторинга проблем первичного звена здравоохранения в регионах России. Прежде всего рассказал о проблемах, общих для России.

«За последний год 40 процентов опрошенных пациентов не смогли попасть к врачу в течение положенных двух недель. Труднее всего попасть к неврологу, эндокринологу, офтальмологу и кардиологу. Обеспеченность медперсоналом по регионам разная, однако дефицит врачей пока везде сохраняется.

Из-за сложностей с записью половина пациентов откладывает визит к врачу на неопределённый срок либо идет в платную клинику, каждый третий — занимается самолечением, а 19 процентов — приходят без записи и создают живую очередь.

С невозможностью пройти назначенные исследования (МРТ, УЗИ) сталкивались 46 процентов граждан за последний год. Есть жалобы на Прямую линию, когда период ожидания исследований превышал 3-4 месяца», — рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, люди отмечают, что во многих малых городах и районах попасть в детскую стоматологию крайне затруднительно и требуется целевой набор именно детских стоматологов. Много жалоб на снижение территориальной доступности женских консультаций в сельской местности и необходимо рассмотреть транспортное сопровождение для беременных, проживающих в отдаленных районах, а в случае невозможности прохождения осмотра одним днем — проживание. Кроме того, 37 процентов льготников не смогли поставить рецепт в аптеке на отсроченное обслуживание.

«Народный фронт постоянно проводит опросы россиян, потому что ни одна «средняя температура по стране» не заменит живых голосов людей на местах. Мы собираем мнения жителей через анкетирование, и все результаты включаются в доклад президенту России.

Чтобы был объективный региональный срез, важно участие жителей Башкортостана. Именно так формируется реальная картина проблем и решений, в том числе по первичному звену здравоохранения, в котором приняло участие более 1800 человек от нашего региона, — сообщил в беседе с корреспондентом «РБ» руководитель исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

— Для участия в опросах необходимо зарегистрироваться на официальной платформе Народного фронта по ссылке https://nk.onf.ru/surveys/1314. Ваш ответ в опросе — это конкретный сигнал, который помогает добиваться изменений», — отметил Виталий Брыкин.

Фото: пресс-служба исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.