19 Февраля , 17:50

Башкирия заняла девятое место в Национальном рейтинге качества жизни

По итогам минувшего года республика поднялась в рейтинге на одну строчку, сообщил в соцсетях глава региона Радий Хабиров.

Радий Хабиров ТГ.
Фото: Радий Хабиров ТГ.

«Результаты исследования на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив накануне представили президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Рейтинг строится на основе масштабных опросов жителей регионов, статистических и геоаналитических данных. Всего учитываются 149 показателей по 12 направлениям, которые охватывают самые разные сферы жизни — материальное благополучие, охрана здоровья, образование, безопасность, развитие спорта, культуры и многое другое. 

Важно, что на протяжении последних лет мы сохраняем неплохую динамику. В прошлом году мы впервые вошли в десятку регионов с высоким качеством жизни, хотя по итогам 2021-го были только 40-ми. За этими цифрами — масштабная и кропотливая работа всей нашей управленческой команды. И конечно, мы будем и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы людям в нашей республике было комфортно жить, работать, учиться и растить детей», — подчеркнул Радий Хабиров.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
