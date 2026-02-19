Башкирия заняла девятое место в Национальном рейтинге качества жизни

«Результаты исследования на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив накануне представили президенту России Владимиру Владимировичу Путину. Рейтинг строится на основе масштабных опросов жителей регионов, статистических и геоаналитических данных. Всего учитываются 149 показателей по 12 направлениям, которые охватывают самые разные сферы жизни — материальное благополучие, охрана здоровья, образование, безопасность, развитие спорта, культуры и многое другое.

Важно, что на протяжении последних лет мы сохраняем неплохую динамику. В прошлом году мы впервые вошли в десятку регионов с высоким качеством жизни, хотя по итогам 2021-го были только 40-ми. За этими цифрами — масштабная и кропотливая работа всей нашей управленческой команды. И конечно, мы будем и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы людям в нашей республике было комфортно жить, работать, учиться и растить детей», — подчеркнул Радий Хабиров.